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محافظات

6 منافذ ثابتة لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة في بني سويف

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بني سويف أنه تم إقامة منافذ لبيع وتوفير الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ومواجهة كافة صور الممارسات الاحتكارية وغلاء الأسعار التى قد يفرضها بعض التجار على المواطنين فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، وأيضا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. 

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وقامت مديرية التموين وبالتعاون مع الوحدات المحلية بعمل 6 منافذ تغطى مراكز ومدن المحافظة، وهي: منفذ أمام شركة عمر أفندي بميدان المديرية في مدينة بني سويف، وشارع الشباب بمدينة ببا، وطريق سمسطا الشنطور بمركز سمسطا، وشارع طراد النيل بمدينة الواسطى، وبجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، والنادي الرياضي بمدينة ناصر. 

ووجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بضرروة مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير المستمر لتلك المنافذ  وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وحركة الشراء والبيع تجنيا لأى زحام أو تكدس ،مع استعمال الأكياس البلاستيكية في تعبئة المواد الغذائية  من الخضار والفاكهة ،وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. 
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