بعد إصابة دليفري بـ كورونا.. 72 أسرة هندية قيد الحجر الصحي

أكدت الفحوصات الطبية إصابة عامل توصيل طلبات في سلسلة مطاعم بيتزا شهيرة بفيروس "كورونا"، في منطقة "مالفيا ناجار" الواقعة جنوب مدينة "دلهي"، ثاني أكبر مدينة هندية، وتبين أنه قام بتوصيل طلبات بيتزا إلى 72 منزلًا بينما كان يعاني من أعراض المرض.





ونتيجة لذلك فقد طُلب من الأسر الـ72 المقيمين في جنوب "دلهي"، بما في ذلك منطقتي "هاوز خاس" و"مالفيا ناجار" بالخضوع للحجر الصحي الذاتي، وفقًا لما جاء في تقرير نشره موقع "Livemint" الهندي اليوم، الخميس.





وأفاد التقرير بأنه تم تشخيص إصابة عامل توصيل الطلبات، الذي لم يتم الكشف عن هويته، بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي، وقررت السلطات على الفور في أعقاب ذلك عزل 16 شخصًا من زملائه، كما قرر المطعم الذي يعمل به تعليق أعماله كافة.





جدير بالذكر أنه يُسمح بتوصيل المواد الغذائية وطلبات البقالة إلى المنازل خلال فترة الإغلاق المفروضة في البلاد بهدف تجنب تفشي "كورونا".



