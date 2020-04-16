خطة لتطوير مصنع الملابس الجاهزة بـ الخارجة في الوادي الجديد

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، مصنع الملابس الجاهزة بالخارجة التابع للمحافظة، ووجه بوضع خطة لتطوير أداء وتسويق منتجات المصنع.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تنوع المنتجات وعدم اقتصارها على الزى المدرسى، كإنتاج زى العمال بالمصالح الحكومية والمصانع والأجولة الخاصة بحفظ البلح وتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين بالمصنع، وعقد دورات تدريبية للخريجين وإجراء اختبارات لإلحاقهم بالعمل بالمصنع.

كان المحافظ وجه بتدريب طالبات وخريجات مدرسة الثانوية الفنية بمصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، لتأهيلهن على إدارة المشروعات الخاصة، أو توفير فرص عمل لهن بالمصنع بعائد مادي، لإتاحة الفرصة أمام السيدات للمشاركة بالعمل من داخل المنازل.

ووجه الزملوط، ضرورة إعداد دراسة جدوى تشمل تطوير ودعم المصنع بماكينات ومعدات جديدة، للتنوع في الإنتاج بدلا من الاقتصار على الزي المدرسي وتوفير احتياجات ومستلزمات القطاعات المختلفة، وتشكيل هيكل إداري متكامل.

وأكد الزملوط، ضرورة وضع علامة تجارية خاصة (لوجو) على منتجات المصنع، ورفع مستوي جودتها، لافتًا الي تضافر الجهات الرقابية كالتموين وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية للرقابة على الأسواق والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار.

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