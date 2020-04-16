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محافظات

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

سادت حالة من الخوف والرعب بين أهالى قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بسبب انتشار كميات كبيرة من الخفافيش داخل أحد منازل القرية ومهاجمة سكان القرية بالليل.


تلقى غريب أحمد رئيس مدينة ومركز شبين القناطر بلاغا من أهالي قرية الحزانية بوجود منزل غير مأهول به كمية كبيرة من الخفافيش وعلى الفور انتقل المسئولون بالوحدة المحلية بالقشيش للتعامل على المنزل المذكور.


وتمكنت الحملة من مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتل الخفافيش، وتم التخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة داخل المنزل حيث تم مطاردتها والتخلص منها، وتطهير وتعقيم المنزل.


وتم التبيه على صاحب المنزل بغلق جميع المنافذ، والاستمرار بمتابعة المنزل والمكافحة بهذه الطريقة للقضاء نهائيًا على الخفافيش.

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا
الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا
الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا
الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا
الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا
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