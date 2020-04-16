AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عمرو طلعت: صرف منحة العمالة غير المنتظمة قائم على تكنولوجيا المعلومات

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:49 م
عملية صرف منحة العمالة
عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
كشف المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عملية صرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررين بسبب أزمة كورونا بشكل ميسر للمواطنين وبدون اي نوع من الزحام او التكدسات، مؤكدا أن عملية الصرف اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنقية قوائم المتقدمين.

وأكد "طلعت" خلال تصريحات للتلفزيون المصري، أنه تم العمل على الكشف وتنقية قوائم المتقدمين و التحقق من بيانتهم ثم تقديمهم لمجموعة من المعايير لـ 4 شرائح مختلفة بحيث كل شريحة تصرف في يوم مختلف ومخصص لها، والإعلان عن الأيام عبر رسائل نصية للهواتف المحمولة لتمظيم عملية الصرف.

وأوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سُلم مع الدفعة الأولى بطاقة لتمكنه من صرف الدفعتين المتبقيتين من خلال بطاقة مربوطة فتحت لكل مستحق سواء في مكاتب البريد او البنك الزراعي حسب مكان الصرف.

وأشار إلى أن العمل جماعي شاركت فيه معظم الجهات والوزارات بالدولة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأبر تلك الوزارات القوى العاملة والتخطيط والتنمية المحلية وبدعم من البنك المركزي والزراعي المصري لتخرج العملية بصورة تليق بالمواطن المصري ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر لرجال الأعمال والشركات لدعم العمالة غير المنتظة وبرامج الدولة.

وقال نتمنى استمرار هذا الدور خلال الفترة المقبلة، وهذا أمر محمود من القطاع الخاص ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والاجراءات الاحترازية لتأمين العاملين في المنشئات المختلفة بالقطاع الخاص.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر : صرف منحة العمالة غير المنتظة من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

وزير الاتصالات يكشف الأوراق المطلوبة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يسافر إلى المنوفية لمتابعة صرف المنحة الرئاسية | صور

وزير الاتصالات من القليوبية: هدوء في أول أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل اليوم الأول من صرف منحة العمالة غير المنتظمة ..فيديو

رقم المحمول والكارت.. طريقة صرف منحة الـ 500 جنيه

ترشيحاتنا

رد الخارجية الصينية على اتهامات تخليق كورونا بمعمل ووهان

بعد قرارات الحكومة .. كيف تقضي يوم شم النسيم فى بيتك

رامز مجنون رسمي.. رامز جلال يعلن اسم برنامجه الجديد.. شاهد الأفيش

7 قرارات جديدة لمنع التجمعات على شواطىء الاسكنرية.. تعرف عليها

الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

5 سيناريوهات تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني قبل اجتماع الأعلى للجامعات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغلبها على كورونا.. معمرة عمرها 106 أعوام تغادر المستشفى وسط تصفيق الطاقم الطبي

الكافيه في البيت .. طريقة عمل سموزي الفراولة والموز

عمليات تجميل ولا ماكياج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة جديدة