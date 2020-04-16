عمرو طلعت: صرف منحة العمالة غير المنتظمة قائم على تكنولوجيا المعلومات

كشف المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عملية صرف منحة رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررين بسبب أزمة كورونا بشكل ميسر للمواطنين وبدون اي نوع من الزحام او التكدسات، مؤكدا أن عملية الصرف اعتمدت على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تنقية قوائم المتقدمين.





وأكد "طلعت" خلال تصريحات للتلفزيون المصري، أنه تم العمل على الكشف وتنقية قوائم المتقدمين و التحقق من بيانتهم ثم تقديمهم لمجموعة من المعايير لـ 4 شرائح مختلفة بحيث كل شريحة تصرف في يوم مختلف ومخصص لها، والإعلان عن الأيام عبر رسائل نصية للهواتف المحمولة لتمظيم عملية الصرف.





وأوضح وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سُلم مع الدفعة الأولى بطاقة لتمكنه من صرف الدفعتين المتبقيتين من خلال بطاقة مربوطة فتحت لكل مستحق سواء في مكاتب البريد او البنك الزراعي حسب مكان الصرف.





وأشار إلى أن العمل جماعي شاركت فيه معظم الجهات والوزارات بالدولة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأبر تلك الوزارات القوى العاملة والتخطيط والتنمية المحلية وبدعم من البنك المركزي والزراعي المصري لتخرج العملية بصورة تليق بالمواطن المصري ومواجهة انتشار فيروس كورونا.





كما وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر لرجال الأعمال والشركات لدعم العمالة غير المنتظة وبرامج الدولة.

وقال نتمنى استمرار هذا الدور خلال الفترة المقبلة، وهذا أمر محمود من القطاع الخاص ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والاجراءات الاحترازية لتأمين العاملين في المنشئات المختلفة بالقطاع الخاص.



