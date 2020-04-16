AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار النادي الأهلي اليوم.. النادي يفاوض اللاعبين لتخفيض ٢٥٪ من رواتبهم.. كينو الصفقة القادمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:24 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 16-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:


تمنى جماهير النادي الأهلي نفسها بالتعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي بعد التصريحات التى أدلى بها اللاعب مؤخرا عن تفضيله ارتداء الفانلة الحمراء حال تلقيه عرضا رسميا من مسؤولي النادي.

بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى وضع عدد من السيناريوهات لاستكمال منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالرغم من تفشي فيروس كورونا الخطير .

كذب راينر تسوبيل، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام حسن، باتهامه بأن تسوبيل هو السبب في رحيله عن القلعة الحمراء.

طالبت إدارة الأهلي من الفريق الأول بخصم 25 % من رواتبهم الشهرية حتي عودة النشاط الرياضي تضامنًا مع الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة المصرية وفي العالم أجمع، ورفضت الإدارة الحمراء الضغط علي لاعبينا في أمر العقود السنوية تاركة الأمر لهم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باستثناء مرة واحدة.. الأهلي لا يخسر أمام مدربيه السابقين

اخبار النادي الأهلي اليوم.. جلسة طارئة بين الخطيب وحسام عاشور.. تجديد التعاقد مع فايلر

أخبار الرياضة | رمضان صبحي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن الأهلي.. وصحفي يدافع عن محمد صلاح

أخبار النادي الأهلي اليوم .. عقد فتحي وإكرامي مستمر .. وتولي الجوكر منصب في القلعة الحمراء

مالك وادي دجلة: توقفت عن تشجيع الأهلي بسبب رحيل حسام وإبراهيم حسن للزمالك

كان الأفضل.. تسوبيل: حسام حسن مستواه مثل لاعبي بايرن ميونيخ.. فيديو

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد مصابي كورونا في الغربية.. وتحرك فوري من الصحة

أول تعليق من مجدي عبدالغني على قضية حمدي النقاز ضد الزمالك

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى بشأن التستر على تفشي فيروس كورونا

مذيع الحياة اليوم يصدم المواطنين: ذروة كورونا لم تأت بعد

مُستجدات اجراءات المكافحة.. وزيرة الصحة: تلقينا 266 ألف استفسار و50 ألف بلاغ عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة