أخبار النادي الأهلي اليوم.. النادي يفاوض اللاعبين لتخفيض ٢٥٪ من رواتبهم.. كينو الصفقة القادمة

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس 16-4 -2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي وجاءت كالآتي:









تمنى جماهير النادي الأهلي نفسها بالتعاقد مع البرازيلي كينو نجم نادي بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي بعد التصريحات التى أدلى بها اللاعب مؤخرا عن تفضيله ارتداء الفانلة الحمراء حال تلقيه عرضا رسميا من مسؤولي النادي.





بدأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " فى وضع عدد من السيناريوهات لاستكمال منافسات بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بالرغم من تفشي فيروس كورونا الخطير .





كذب راينر تسوبيل، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام حسن، باتهامه بأن تسوبيل هو السبب في رحيله عن القلعة الحمراء.





طالبت إدارة الأهلي من الفريق الأول بخصم 25 % من رواتبهم الشهرية حتي عودة النشاط الرياضي تضامنًا مع الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة المصرية وفي العالم أجمع، ورفضت الإدارة الحمراء الضغط علي لاعبينا في أمر العقود السنوية تاركة الأمر لهم.



