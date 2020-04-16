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توك شو

أزمة كورونا.. الحكومة: عملنا كل اللي علينا والدور على المواطن.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:35 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة خطر فيروس كورونا ويجب على المواطنين الالتزام لعبور الأزمة بسلام.

وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة في تنفيذ خططها لمواجهة أزمة كورونا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية قبل حدوث الازمة في مصر، مؤكدا أن يوم شم النسيم ينطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بيومي الجمعة والسبت.

وأوضح أنه تم إرسال خطابات رسمية للقرى وأصحاب الشواطئ بمنع نزول الشواطئ، وسيكون هناك حملات تفتيشية تملك ضبطية قضائية للتعامل مع حدوث أي اختراق للقرارات وسيتم تطبيق القانون فورا.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إجراءات جديدة وخاصة بيوم " الاثنين المقبل"  شم النسيم  وذلك في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، وكشف مدبولى  أنه كان هناك نقاش خلال الأيام السابقة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة اجتماع مجلس المحافظين اجتماع مجلس الوزراء لوضع قرارات جديدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكان من أبرز قرارات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم:

-إغلاق المحلات والمولات ووقف المترو والقطارات ووسائل النقل.
- يوم شم النسيم سيتم تطبيق إجراءات الحكومة التي تتخذها يومي الجمعة والسبت.
بالابتعاد عن الزحام والوقوف بجانب الحكومة.
- وزارة الداخلية ستتعامل مع المخالفين بالقانون
- الجميع عليه الالتزام بالقرارات و الجلوس فى المنزل.
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