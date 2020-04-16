أحمد كريمة: شيخ الأزهر استطلع رأي الأطباء في مسألة الصيام في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن مصر لديها مؤسسة معتمدة وهي الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب أكد أنه استطلع راي الأطباء في مسالة الصيام في ظل جائحة كورونا واكدوا له أن الصيام لا يسبب العدوى والإصابة.





وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعتمد على أراء المختصين وعلم اصول الفقه".





وتابع احمد كريمة:" الفيصل في حسم أمر الصيام في شهر رمضان في زمن فيروس كورونا هو الطبيب لانه صاحب التخصص.





وتابع أحمد كريمة:" لم يصدر بيان معتمد رسمي من وزارة الصحة بان الامتناع عن شرب السوائل وجفاف الحلق يسبب الإصابة بفيروس كورونا.. الاطباء هم اهل الذكر في الامور الطبية التي ترتبط بالعبادات".





وأردف أحمد كريمة: "الصيام فرض علينا في القرآن الكريم، والصيام في حق الأسوياء الأصحاء فرض عين ركن لا يترك، ولكن إذا كان هناك مريض بمرض مزمن قد يؤدي إلى هلاكه وأخبره الطبيب ألا يصوم فلا يصوم".





واختتم احمد كريمة: "ليس كل مريض يفطر وليس كل مسافر يفطر".