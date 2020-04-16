فورد تقدم خدمة لمراقبة صحة قائد السيارة

أصبحت السيارات الآن تتمتع بتكنولوجيا عالية سواء كانت سيارات كهربائية أو سيارات تقوم بالركن ذاتيا بالإضافة إلى وجود سيارات توقف نفسها تلقائيا في حالة الطوارئ.





وتدرس فورد حاليا دمج نظام مراقبة لضربات القلب في مقعد السائق وذلك عبر نظام تخطيط كهربائي باستطاعته أن يقيس ضربات القلب.





كما أن فورد تبحث أيضا تطوير تقنيات تربط الساعات الذكية بشاشة الترفيه المججة بلوحة القيادة حتى تقوم بعرض معلومات أخرى مثل مستوى الجلوكوز في الدم وغيرها من التقنيات.





وتأمل فورد بأن الجيل التالي من السيارات يكون قادرا على أن ينتقل لمستوى متقدم من الرعاية الصحية داخل السيارات حيث يمكن لقائد السيارة أن يتصل بطبيبه لتقوم مستشعرات مختلفة داخل المقصورة بمساعدة الطبيب.





يذكر أن فريق عمل شركة فورد لصناعة السيارات، وجد الحل لتسلية عملائه، فهو يدرك أهمية الحفاظ على الأنشطة العقلية المناسبة لأبنائنا، والتي تعد تحديًا جديدًا للوالدين، وبالأخص خلال الفترة التى نعيشها هذه وكثرة الجلوس فى المنزل وعدم الذهاب الى المدارس ، لذا أصدر الفريق كتابا يهتم بأنشطة الأطفال، مليئا بالفعاليات ويمنحهم المتعة والتسلية خلال هذه الفترة.