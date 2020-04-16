إبراهيم فايق يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

شارك الإعلامى إبراهيم فايق بصورة جديدة له برفقة حازم إمام على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب على الصورة: "كل سنة وانت طيب يا إمبراطور.. ربنا يديم عليك حب الناس وتفضل متألق ومثل وقدوة للأدب والأخلاق العالية".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
كل سنة وهو طيب دمتم متألقين انتم الاتنين
الصورة بتنور والله
كل عام وانت بخير يا حبيبي الزملكاويه
واحتفل لاعبو كرة القدم وجمهور اللاعب حازم إمام بعيد مولده ونشروا صورًا برفقته وهنأوه برسائل تدل على الود والمحبة، فيما نشر حازم إمام عبر قصته على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام تهاني زملائه له.