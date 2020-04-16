إبراهيم فايق يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده

شارك الإعلامى إبراهيم فايق بصورة جديدة له برفقة حازم إمام على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب على الصورة: "كل سنة وانت طيب يا إمبراطور.. ربنا يديم عليك حب الناس وتفضل متألق ومثل وقدوة للأدب والأخلاق العالية".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:





كل سنة وهو طيب دمتم متألقين انتم الاتنين





الصورة بتنور والله





كل عام وانت بخير يا حبيبي الزملكاويه



