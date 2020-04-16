كريمة: مخالفة قرار غلق المساجد آثم

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن مخالفة قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد والصلاة فى البيت مخالفة شرعية.





وتابع كرمية حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن صلاة الجماعات والجمعة تكون موكولة لإذن ولى الأمر، معلقا:" يجب على المواطنين طاعة ولي الأمر ".





وأكد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الذى يصلى فى المسجد حاليا آثم لأنه خالف ولى الأمر، معقبا:"اعلم أن معظم السلفية يذهبون للصلاة فى الوقت الحالى وهذه مزايدة بالدين".





وعن أداء صلاة التراويح، أكد كريمة أنه لا يشترط في صلاة التراويح صلاتها بالمسجد، أو ختم القرآن، أو في جماعة، معقبا:" لا بأس من صلاة التراويح فى المنزل".