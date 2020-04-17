عكاشة: مصر تواجه إرهابا عابرا للدول .. والأجهزة الأمنية يقظة بقوة

اكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن التنظيمات الارهابية كانت تعمل على انشغال الدولة المصرية بمحاربة كورونا وتحاول ان تستغل هذا الانشغال وتتسلل لمناطق وسط القاهرة وتزود خلايا ارهابية بالاسلحة للقيام بعمليات ارهابية مدبرة.



وأضاف عكاشة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية ان الجهاز الامنى المصري يقع على عاتقه اعباء كثيرة خلال تلك الفترة خاصة ان العملية الأحيرة عملت الأجهزة الأمنية على حماية أرواح المواطنين.



وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ان النجاح الامني المصري كان كبيرا ويقظا جدا.



وأشار العميد خالد عكاشة إن هناك مخاطر تدركها الأجهزة الامنية بشكل جيد وتكون ظائما في الوقت والمكان المناسب للقضاء عليه.



وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية اننا نواجه ارهابا عابرا لحدود الدول مؤكدا انه بسببه ساهم في دمار دول عديدة في المنطقة.