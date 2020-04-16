نادية الجندي: سعيدة بردود أفعال المواطنين على سكر زيادة.. فيديو

قالت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، إنها سعيدة بردود أفعال المواطنين بعد الإعلان لأول مرة عن مسلسل سكر زيادة.

وأضافت نادية الجندي ، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها تلقت تعليقات كثيرة بعد عرض البرومو الذي يجمعها بالنجم أحمد السقا.

وأشارت إلى أن الجميع لم يتوقع أن يجمعها مشهد أكشن مع الفنان السقا.

وأوضحت أن الجميع تفاجئ بالمشاركة مع السقا، وأكدت أنها تلقت اتصالات كثيرة من أشخاص كثيرين، وأكدت أنها تتابع تعليقات المواطنين على السوشيال ميديا، لافتة إلى أن ردود أفعال المواطنين على مسلسل سكر زيادة احساسها بالطمأنينة.