لماذا بكى مطران الكاثوليك في المنيا خلال قداس خميس العهد؟

ترأس الأنبا بطرس فهيم، صلوات اللقان والقداس الإلهي، بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا رعاة كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، وشمامسة الكاتدرائية.





وبكى مطران كاثوليك المنيا – خلال الصلوات – لعدم وجود الشعب فى الكنيسة خلال الأيام المقدسة فى بداية عظته بقداس خميس العهد، ورفع الصلاة من اجل حماية شعب الأيبارشية المبارك وكل شعب الرب فى كل مكان.





ويواصل السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، صلواته إلى جانب صلوات قداسة البابا فرنسيس وصلوات كل مصلٍّ على وجه الأرض، لتحل بركته على العالم، ويرفع عنه هذا الوباء اللعين الذي ما زال يحصد الكثير من الأرواح حول العالم.





وقال سينودس الكاثوليك "حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لكسر دائرة تطور هذا الفيروس، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، نوصي أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع التوصيات".





وتستمر الكنائس مفتوحة طوال النهار، للصلوات الفردية، مع توقف صلوات الأكاليل والمعموديات لحين انتهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بوقف التجمعات، على أن يستمر قصر صلوات الجنازات على أسرة المنتقل.