ده نصاب.. ريهام سعيد تهاجم متابعا طلب منها المساعدة .. شاهد





وظهرت ريهام موجهة رساله لمتابعيها قائله " أي حد لازم نعامله برحمة، واحنا مش معصومين من الغلط، احنا الفرق بينا يا جماعة إن في حد مستور وحد ربنا كشفه، لكن احنا في الآخر كلنا عندنا غلطاتنا، كلنا فينا عيوب".





وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائله "إعترافات ليليه غلطت كتير".





فيما وطلب متابع المساعده الماديه من ريهام سعيد معلق على الفيديو قائلا" ممكن ألاقي حد يساعدنا حتى البقال اللي باخد منه شكك مرضاش يدينا تاني يا ناس، والله العظيم أنا والبيت كله مش معانا ولا جنيه ومش عارفين بكرة هنعمل ايه، 5 بني آدمين في رقابتي وكمان داخلين على رمضان وأنا بعول، وليا شهرين قاعد".





لترد عليه ريهام سعيد بقسوة قائله"ماعندكش أكل وعندك فلوس لرصيد عشان النت؟" ، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" أما السائل فلا تنهر متظلميش حد علشان متاخديش ذنب حد والراجل بعتلك على الخاص قبل ما تمسحي كلامه "، لترد ريهام سعيد قائله" ده مش سائل ده نصاب".

شاركت الاعلامية ريهام سعيد جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.