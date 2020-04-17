AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

شاركت الفنانة اسما شريف منير جمهورها بصوره جديده لها مع عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أسما شريف منير بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

واعتمدت على تسريحة شعر جذابة، فتركت خصلاته المجعدة بطريقة إنسيابية تجذب أنظار متابعيها.

كانت الإعلامية وخبيرة المكياج أسما شريف منير، قد أزالت كل الصور التي تجمعها بزوجها محمود حجازي من صفحة "إنستجرام" الخاصة بها.

وأثار هذا الأمر كثيرا من التساؤلات حول علاقتهما وهل انفصلا أم هناك خلافات جعلتها تتخذ هذه الخطوة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أروى تتألق في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير ..شاهد

هنا الزاهد توجه طلبا لمتابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

بإطلالة جذابة .. شيري عادل تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

مع كلبها.. ريهام أيمن تتألق في أحدث جلسات التصوير |شاهد

اللهم ارزقنا صفاء النفس.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 168 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و13 وفاة

بعد نجاح تجربته لعلاج مرضى كورونا.. هل تصدق نبوءة الطبيب الفرنسي بموعد انتهاء الفيروس

الكاف يحدد 3 مواعيد جديدة لمباراتى الأهلى والزمالك فى أبطال إفريقيا

كورونا يصل آخر محافظة في السعودية | تفاصيل

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

عاتبه على معاكسة خطيبته.. صاحب شركة يدهس محاسبًا في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص مخطط.. حلا شيحة تخطف الأنظار بجمالها

بدون مكياج.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

بسبب أصدقائه.. شاهد لحظة سقوط رجل من طائرة مقاتلة