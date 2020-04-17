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أخبار العالم

أستراليا تعلن خطوات خطيرة لعدم وجود لقاح لـ كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:57 ص
أستراليا تعلن خطوات
أستراليا تعلن خطوات خطيرة لعدم وجود لقاح لـ كورونا
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سمر صالح
أعلن رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، أنه في ظل عدم وجود لقاح ضد فيروس كورونا فإن القيود على الحياة العامة في البلاد قد تظل مفروضة لعام آخر.

وقال موريسون إن بعض الإجراءات، مثل القواعد التي تلزم الأشخاص بالوقوف على مسافة 1.5 متر على الأقل من بعضهم البعض، ستظل سارية على الأرجح لشهور، نظرا لعدم وجود ما يضمن تطوير لقاح ضد الفيروس خلال تلك الفترة.

وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن "التباعد الاجتماعي أمر ينبغي أن نعتاد عليه. قد يكون لعام، لكنني لا أتوقع بشأن ذلك".

ولم تشهد أستراليا حتى الآن تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا على غرار دول أخرى في أنحاء العالم، وذلك بعدما أغلقت حدودها وفرضت إجراءات تباعد اجتماعي مشددة على مدى الشهر الماضي.

وتم إغلاق المطاعم والحانات وغيرها من الأعمال "غير الضرورية" ومنع تجمع أكثر من شخصين في مكان عام، وفُرضت عقوبات بالغرامة وحتى بالسجن على المخالفين.

وبلغ إجمال عدد الإصابات في أستراليا حتى الآن 6500 تقريبا، وتم تسجيل 63 حالة وفاة.



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