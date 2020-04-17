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أخبار العالم

تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل فيروس كورونا إلى قوات الأمن.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:51 ص
قوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية
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شيماء مصطفى
نجحت تونس في إحباط مخطط إرهابي، كان يستهدف نقل فيروس كورونا المستجد إلى قوات الأمن.

وقالت الداخلية التونسية في بيان نشرته أمس الخميس: "تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إفشال مخطط إرهابي لأحد العناصر التكفيرية أصيلة ولاية قبلي".

وأضافت الداخلية أن هذا العنصر التكفيري تم تسريحه من السجن مؤخرا بعد تورطه في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية.

وأشارت: "استغل هذا الأخير سلطته المعنوية على باقي العناصر التكفيرية بالجهة، خاصة أولئك الحاملين لأعراض فيروس كورونا والخاضعين للمراقبة الإدارية، قصد تحريضهم على تعمد العطس والكحة ونشر البصاق في كل مكان خلال تواجدهم داخل الوحدة الأمنية، بهدف إصابة الأمنيين بالعدوى".

وأمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمحرض والإبقاء على العنصر الثاني بالحجر الصحي لحين إتمام التحاليل التي تفيد اصابته بالفيروس من عدمه.
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