AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 5 آلاف حالة في بلجيكا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:32 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بتسجيل  بلجيكا وفيات بفيروس كورونا تتجاوز 5 آلاف حالة  وذلك بعد تسجيل 366 حالة وفاة جديدة .

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باكستان تسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 761 حالة وفاة جديدة بـ كورونا

كوريا الجنوبية تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

الصين تعلن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

ووهان الصينية تسجل 1290 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

صراع أمريكي صيني حول منشأ فيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل

لمواجهة كورونا.. شرطة دبي تتخذ إجراءات جديدة بشأن تصاريح الخروج

مزحة وتقليد.. كذبة أبريل في الكرة المصرية والعالمية

بزيادة كبيرة.. ووهان الصينية تعدل عدد إصابات ووفيات كورونا

لحظة اشتعال طائرة محملة بالوقود وهلع ركابها .. شاهد

السخنة على صفيح ساخن .. طوابير سيارات "شم النسيم" يشعل الفيسبوك.. والحكومة تتوعد .. فيديو

AdvertisementS

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

بعد نجاح لقاح كورونا على الفئران.. استخدامه لعلاج البشر خلال أسبوعين

تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل فيروس كورونا إلى قوات الأمن.. تفاصيل

10 ملايين إصابة كورونا فى أفريقيا.. الصحة العالمية تصدم الجمهور بشأن القارة السمراء

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

نتائج مبشرة.. القضاء نهائيًا على فيروس كورونا تحت درجة حرارة 92 لمدة 15 دقيقة

القومي للبحوث يفجر مفاجأة جديدة حول عقار جديد لكورونا.. تفاصيل

الحكومة تنفي إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-4-2020

حقيقة ظهور حالة كورونا بين موظفي إدارة منشآة ناصر التعليمية بالجيزة

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

موعد صرفها والمستفيدين منها.. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة

بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة

بفستان أوف شولدر.. ليلى علوي تستعرض أناقتها بجلسة تصوير