عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 5 آلاف حالة في بلجيكا

أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها بتسجيل بلجيكا وفيات بفيروس كورونا تتجاوز 5 آلاف حالة وذلك بعد تسجيل 366 حالة وفاة جديدة .

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".





ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.



