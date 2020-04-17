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منوعات

اعتداء وحشي.. ممرضة متعافية من كورونا تتعرض للضرب والسحل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تعرضت ممرضة تكافح ضد فيروس كورونا للهجوم والسرقة وهي في طريقها إلى العمل من قبل مجموعة من البلطجية الذين ألقوها على الأرض وهربوا مع حقيبتها.

كانت الممرضة "مارثا توسكانو" صاحبة الـ 60 عامًا، خرجت لتوها من محطة القطار الستة وكانت في طريقها إلى مستشفى بلفيو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حتى هاجمها ما يقرب من 15 سفاح، اقتربوا منها ودفعوها على الأرض وأخذوا يسددونها باللكمات، وقالت "توسكانو": "اعتقدت انهم سيقتولنني.. "ضربوني على رأسي، وعلى وجهي، ركضت وسقطت على الأرض وهم يواصلون ضربي".

ولم ينقطع الهجوم الوحشي إلا عندما أتى ثلاثة رجال في الشارع لإنقاذها وصرخوا على البلطجية للتوقف، قام الرجال بمساعدة المرأة وطاردوا اللصوص لاسترداد حقيبتها ، ولكن دون جدوى، وقالت السية:"اشكر الله على قدوم هؤلاء الرجال في الوقت المناسب، فلم يكن احد في الشارع آنذاك".

وقعت تلك الحادثة بعد ثلاثة أيام فقط من عودة "توسكانو" إلى العمل بعد تعافيها من فيروس كورونا ك"وفيد 19" حيث كانت متوقفة لمدة أسبوعين بينما كانت تتعافى من الفيروس القاتل.
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