شم النسيم.. طريقة آمنة لتحضير الفسيخ في المنزل و10 نصائح لتجنب أضرار الرنجة

مع قرب حلول شم النسيم، واعتياد المصريين على تناول الفسيخ بوصفه من أبرز العادات والتقاليد التى يستقبل بها كثير من الأسر المصرية شم النسيم، يتخوف البعض من التعرض للإصابة بالتسمم نظرا لتناولهم الفسيخ الفاسد.





كشفJ الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، عن طريقة أمنة لتحضير الفسيخ فى المنزل.





٢ كيلو سمك بوري طازج و كبير الحجم طازج

٢ كوب ملح خشن

ربع كوب كركم

ربع كوب شطة

رشه كمون

فلفل اسود

حبهان وبهارات حسب الرغبة





ضعي السمك بشكل رأسي في اناء لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة حتى تتخلصي من الماء الموجود به

ننشف السمك جيدا بورق المطبخ من الخياشيم والفم لنضمن تجفيفه تماما

ثم قومي بعمل تدليك للسمك حتي تشعرين بفصل الشوكة العظميه من اللحم ويكون طري.

في اناء أخر اخلطي المكونات السابقة ما عدا الفلفل الاسود والحبهان وقومي بحشو خياشيم وفم السمك وامسحي بيدك بالخلطة بعكس اتجاه القشرة بالخليط السابق جيدا حتى تتأكدى من امتلاء كل السمك وداخل كيس من الخلطة ضعي كل سمكة مع مراعاة أن رأس السمكه يكون في الاسفل وحوله الخليط ثم نضعها بكيس أخر بالعكس ثم نقفل على كل واحدة بالبلاستيك ستريتش أو بسوليتب.









كما نصحت سماح نوح، عند عمل الفسيخ الانتباه جيدًا أن يكون السمك طازجًا وغير مجمد وتستطيعي تمييز الفسيخ الطازج من خلال العيون اللامعة والقشور القوية وقوة السمك عند الضغط عليه، أن يكون حجم السمك كبير ولا يقل وزن السمكة الواحدة عن نصف الكيلو أو أقل بقليل وهو شرط مهم للحصول على فسيخ لذيذ الطعم وبه لحم، غسل السمك بالماء الجاري فقط من الفم والخياشيم جيدا وتجفيفه جيدا قبل تمليحه حتى لا تتكاثر البكتريا وحتى تحصلي على نفس طعم الفسيخ الذي تصنعه المحلات.





قالت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد البيطري، مسئول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إنه قد يؤدي الإكثار من تناول الفسيخ و الرنجة إلى الإصابة بنوبة إسهال تستمر لفترة ما بين 12 إلى 72 ساعة ويصاحبها ضيق في التنفس.





لذلك قدمت سماح نوح، مجموعة من النصائح التى تحميك من الإصابة بأضرار الفسيخ و الرنجة، وتتمثل فى ...

- غسل الفسيخ أو الرنجة بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.

- إزالة الرأس والأحشاء مصدر فساد للسمكة.

- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة وتخفيف طعم الملح.

- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

- تناول الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح.

- تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

- يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، لأنها تساعد على التخلص من الملح الزائد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة.

- عدم تناول ما يزيد عن 150 جرامًا

- الإكثار من شرب الماء

- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.





ونصحت سماح، بتوخي الحذر عند شرائك لهذه الأسماك وشرائها من أماكن موثوقة لأن تركها معرضة للهواء يمكن أن يسبب تلوثها بالأتربة والعوادم والذباب، وهذا التلوث لا يمكنك رؤيته بالعين المجردة أو التعرف عليه نظرًا للرائحة النفاذة لهذه الأسماك.



