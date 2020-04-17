سموم الإسكندرية: الفسيخ يصيب بالتسمم الحاد ويؤدي إلى الشلل التام

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، من تناول الفسيخ خلال أعياد الربيع وشم النسيم، محذرا من كونه يصيب بالتسمم الحاد والذي بدوره يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس.

وأوضح بيان صادر عن المركز، أن البكتيريا المتسببة لتتسمم الفسيخ لا تنكسر بالملح أو بالليمون أو بالخل أو التمليح في المنزل فهذا مفهوم خطأ، لأن البكتيريا تنكسر فقط بالنار من خلال وضع السمك الفسيخ في الفرن أو الزيت حتى يصل إلى درجة الغليان.وتابع أن بكتيريا المتسببة في التسمم من الفسيخ لا علاقة لها بنظافة البائع أو إعداد الأسماك المملحة في المنزل، لأن البكتيريا موجودة في داخل السمك واللحمة والفراخ وفي الجو وفي المعلبات.وكشف أن تسمم الفسيخ يتسبب في توقف الإشارات العصبية المسئولة عن تحرك عضلات الجسم ومنها العضلات المسئولة عن التنفس، مما يؤدي إلى الشلل التام وصعوبة وفشل حاد بالتنفس.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تتطلب دخول المريض الرعاية الحرجة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يتسبب في صعوبة وفشل التنفس وتزايد الاحتياج إلى أجهزة التنفس الصناعي.