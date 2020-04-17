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محافظات

تحرير 383 محضرا تموينيا خلال يومين في المنوفية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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محمد امين
كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 383 محضر تموينى بنطاق المحافظة تنوع ما بين  98 محضر مخابز و 285 محضر أسواق.

يأتي هذا فى إطار تشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الأسواق بمناسبة إقتراب أعياد الربيع.

وأوضح المحافظ بأنه تم  تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محل بقالة  بناحية أشمون  لحيازتهم وعرضهم  للبيع سردين مجهول المصدر، وتم التحفظ على 200 عبوة و 2 طن سكر و 1,5 طن أرز ناقص الوزن وكذا 2000 عبوة مواد غذائية  منتهية  الصلاحية.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل أسماك بناحية الباجور لحيازته وعرضه للبيع أسماك منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 51 كجم سمك منتهى الصلاحية.

وأضاف المحافظ بأنه تم تحرير محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منوف لحجبه عن البيع سلع غذائية بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح وتم ضبط 5 طن أرز و1,5  مكرونة وعدد طن مسلى.

كما تم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل منظفات صناعية بناحية الباجور لحيازته وعرضة للبيع منظفات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 50 لتر منظفات مجهولة المصدر.

 كما تم  تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف بناحية تلا لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة وتم ضبط عدد 2 طن أعلاف وعدد 200 شيكارة  فارغة لتعبئة المنتج النهائى.

وأشار المحافظ الى بأنه تم تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب صيدليات بناحية أشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع مستلزمات طبية  مجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على  12 عبوة كحول و24 ماسك  و7 بخاخات كحول ، و150 عبوة كحول طبى و100 أنبول أتروبين كبريتات و50 عبوة كريم جمعيهم مجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق مع قرب أعياد الربيع  للتأكد من الصلاحية وضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين فى ظل تداعيات  إنتشار فيروس كورونا المستجد.
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