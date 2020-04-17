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حوادث

تعمد صدمه بسيارته.. حبس صاحب شركة دهس محاسبا عاتبه على معاكسة خطيبته بالشيخ زايد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:01 م
سيارة - ارشيفية
سيارة - ارشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة الشيخ زايد بحبس صاحب شركة ٤ ايام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بتعمد صدم محاسب والاطاحة به بسيارته لمعاتبته على معاكسة خطيبته. 

وتسلمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة لترد مؤكدة لما ورد بالتحقيقات وأقوال الشهود حيث كشفت تحقيقات اسلام شاكر وكيل أول نيابة الشيخ زايد أنه أثناء وقوف فتاة تنتظر خطيبها وسط الشارع توقف بجوارها شابا وترجل من سيارته وقام بمعاكستها فلاحظ شاب تصادف مروره ارتباك الفتاة وتعرضها للمعاكسة فقام بمعاتبة قائد السيارة وفي تلك اللحظة وصل خطيبها وحدثت مشادة كلامية بينهم قام خلالها قائد السيارة بالتعدي علي الشاب الغريب واصابه بجرح قطعي في الراس وتمكن المارة من الفض بينهم. 

شرحت التحقيقات أن خطيب الفتاة اصطحب الشاب المصاب الي الصيدلية لاسعاف جرح رأسه فاستغل قائد السيارة الأمر وطارده بسيارته واصطدم به عمدا ليطيح به على الأرض وفر هاربا، تمكنت مباحث الشيخ زايد من ضبط المتهم وتبين ان صاحب شركة في العقد الثالث من العمر، واصيب خطيب الفتاة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وكسور متفرقة بالجسد تم نقله للمستشفي ودخل في غيبوبة. 

استعلمت النيابة برئاسة المستشار علي الوشاحي رئيس نيابة الشيخ زايد عن حالة المجني عليه لسماع اقواله حول الواقعة وقررت التحفظ علي سيارة المتهم وتكليف لجنة من المرور بفحصها وبيان مدى سلامتها. 

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