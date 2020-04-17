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اقتصاد

قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:05 م
اسعار الرنجة والفسيخ
اسعار الرنجة والفسيخ
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أحمد علام
استقرت أسعار الفسيخ والرنجة خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020 مع اقتراب موسم شم النسيم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبلغ سعر كيلو الرنجة الي 35 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفسيخ الي اكثر من 100 جنيه.


تراوحت اسعار الرنجة من 35 إلى 42 حسب الحجم والنوع والجودة، بينما كان هناك زيادة في اسعار " البوري الني"  عن العام الماضي حيث كان سعر سعر الفسيخ يترواح ما بين الـ 80 إلى 90 جنيهًا بينما هذا العام ييبلغ سعر الفسيخ في مصر 120 جنيهًا، وكيلو السردين 60 جنيهًا  

كما تتراوح اسعار الملوحة في شم النسيم ما بين 100 و 150 جنيه للكيلو.
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