قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم

أسعار الفسيخ والرنجة خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020 مع اقتراب موسم شم النسيم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبلغ سعر كيلو الرنجة الي 35 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفسيخ الي اكثر من 100 جنيه. استقرتخلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020 مع اقتراب موسم شم النسيم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبلغ سعر كيلو الرنجة الي 35 جنيه، بينما وصل سعر كيلو الفسيخ الي اكثر من 100 جنيه.









تراوحت اسعار الرنجة من 35 إلى 42 حسب الحجم والنوع والجودة، بينما كان هناك زيادة في اسعار " البوري الني" عن العام الماضي حيث كان سعر سعر الفسيخ يترواح ما بين الـ 80 إلى 90 جنيهًا بينما هذا العام ييبلغ سعر الفسيخ في مصر 120 جنيهًا، و كيلو السردين 60 جنيهًا





كما تتراوح اسعار الملوحة في شم النسيم ما بين 100 و 150 جنيه للكيلو.