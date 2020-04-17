AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

نظمت مديرية الصحة بقنا، دورة تدريبية علي العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بقاعة التدريب بمستشفي قنا العام في الفترة من ١٦ أبريل إلي ١٩ أبريل ٢٠١٩، لعدد من الأطباء بمستشفيات الحميات بقنا ونجع حمادي وقنا العام، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي.

شارك في الدورة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى العام والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات وعدد من الأطباء.

وأوضح الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، بأن الدورة تهدف إلي تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء علي أساسيات العناية المركزة في ظل الظروف الراهنة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي كورس مكثف عن طرق استخدام جهاز التنفس الصناعي وكيفية وضع المريض عليه بطريقة آمنه.

وتوجه محافظ قنا، بالشكر لأطباء المحافظة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل، فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير .

وأكد الداودى، دعم المحافظة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء، و أن كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

اقرأ أيضًا..

محافظ قنا: لدينا منظومة متكاملة تضمن حق المواطن في السلع الغذائية.. نسعى لتوفير ماكينة إنتاج زبادى لتلبية احتياجات المواطنين خلال رمضان..صور
http://www.elbalad.news/4278161

إزالة 100 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بـ قنا

http://www.elbalad.news/4278019

بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتشجيع الاستثمار.. محافظ قنا يلتقي المستثمرين لبحث معوقات التنمية

جامعة جنوب الوادي تنشئ عيادات إلكترونية لمواجهة كورونا

محافظ قنا يزور عددا من دور رعاية الأيتام

محافظ قنا يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بمستشفى الحميات والصدر

ضبط 187 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

تطهير ١٠٣١ منشأة و ١٦٠ شارعا و ٧ مواقف أجرة بـ ٥ مدن في قنا

ترشيحاتنا

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا.. تفاصيل

تونس تحبط مخططا إرهابيا لنقل فيروس كورونا إلى قوات الأمن.. تفاصيل

صلاة الجمعة في البيت.. الأزهر يوصي بإتباع 10 تنبيهات

وزير الأوقاف: سد حاجات الفقراء ومداواة المرضى وتعجيل الزكاة واجبة في الوقت الحالي

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها