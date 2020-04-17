بحضور المحافظ.. صحة قنا تنظم دورة تدريبية عن العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا

نظمت مديرية الصحة بقنا، دورة تدريبية علي العنايات المركزة لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بقاعة التدريب بمستشفي قنا العام في الفترة من ١٦ أبريل إلي ١٩ أبريل ٢٠١٩، لعدد من الأطباء بمستشفيات الحميات بقنا ونجع حمادي وقنا العام، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي.

شارك في الدورة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، و الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى العام والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات وعدد من الأطباء.

وأوضح الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، بأن الدورة تهدف إلي تدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء علي أساسيات العناية المركزة في ظل الظروف الراهنة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي كورس مكثف عن طرق استخدام جهاز التنفس الصناعي وكيفية وضع المريض عليه بطريقة آمنه.

وتوجه محافظ قنا، بالشكر لأطباء المحافظة على جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل، فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير .

وأكد الداودى، دعم المحافظة وحرصها على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لكافة احتياجات الأطباء، و أن كلمات الشكر والتقدير لا توفيهم حقوقهم فالجميع يقف خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم كجزء من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

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