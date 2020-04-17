560 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 4663 حالة.





وأوضحت الوزارة أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين.





وذكرت الوزارة أن سجلت تعافي 49 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 464 حالة.