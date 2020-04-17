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أخبار العالم

560 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:43 م
560 إصابة جديدة بفيروس
560 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 560 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 4663 حالة.

وأوضحت الوزارة أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة حيث أن أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، بينما تعود بعض حالات الإصابة الجديدة الأخرى إلى مخالطين في المنزل أو في العمل لحالات مصابة بالفيروس من مواطنين ومقيمين.

وذكرت الوزارة أن سجلت تعافي 49 حالة جديدة من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 464 حالة. 
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