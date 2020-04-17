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تعليم

تعاون بين جامعتى حلوان ومصر للعلوم والتكنولوجيا للترويج للآثار الإسلامية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:25 م
اثار اسلامية
اثار اسلامية
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كريم ناصر

شاركت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  انطلاق أول حملة إلكترونية متكاملة على السوشيال ميديا للترويج للآثار الإسلامية في مصر، بالتعاون مع جامعة حلوان، حيث تم إطلاق هذه الحملة تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ود.ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

 

شارك بالحملة 30 طالبا من الجامعتين حيث قاموا بإنتاج قناة على اليوتيوب وصفحة رسمية على فيسبوك وحساب على انستجرام وتناولوا فيها أهم الآثار الإسلامية في القاهرة . 

 

المشروع يتم تحت عنوان Egy GUIDE ويحمل اللوجو الرسمى له مسجد وكنيسة ومسلة فرعونية في إشارة للتنوع الحضاري التي تزخر به مصر والذي يحاول الطلاب الترويج له عبر منصاتهم الإلكترونية.

 

وقام الطلاب بإعداد أكثر من عشرين حلقة للمشروع ستخرج للنور تباعا بعد إعادة فتح الاماكن الأثرية بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا ، ويعد  المشروع استكمالا لسلسة من الأنشطة الطلابية التي قام بها طلبة مقررات الآثار الإسلامية في جامعتي حلوان و مصر للعلوم و التكنولوجيا  منها أول مؤتمر للبوسترز في مصر وأول دورى للتاريخ الإسلامي وأول ملتقى طلابي للآثار الإسلامية والتي نتج عنه دعوة لجنة السياحة بالبرلمان المصري للطلاب لعرض مشاكل الآثار وإيجاد حلول لها.


وتأتى الحملة  فى إطار المشاركة المجتمعية فى ظل ما يمر به المجتمع بسبب ازمة فيروس كورونا، وتم إعلان انطلاق الحملة اون لاين عن طريق منصة برنامج  "زووم أونلاين " وذالك من أجل الترويج للآثار الإسلامية في مصر والتي قام بها طلاب الارشاد السياحي بجامعتي حلوان ومصر للعلوم والتكنولوجيا تحت إشراف د.إبراهيم العسال أستاذ مساعد الآثار الإسلامية والإرشاد السياحي.

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