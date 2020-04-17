AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمواجهة كورونا.. روسيا تستحدث مصنعا لإنتاج المواد المعقمة.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:22 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا ظهر من خلاله استحداث مصنع فابرليك أحد أكبر المصانع في مجال إنتاج مواد التجميل خطًا لإنتاج المواد المعقمة، سعيا لتلبية حاجة السوق والمساعدة في الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا في البلاد.

وكانت  روسيا قد سجلت 4069 إصابة ب فيروس كورونا والإجمالى ارتفع إلى 32007.

يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعلن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بكورونا

بزيادة كبيرة.. ووهان الصينية تعدل عدد إصابات ووفيات كورونا

صراع أمريكي صيني حول منشأ فيروس كورونا.. فيديو

الصين تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي المصابين يرتفع لـ82367 حالة

سويسرا تسجل 1200 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

ألمانيا تسجل 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

لؤلؤة المحيط.. سيشل جزيرة لن تخرج منها أبدا.. صور

سي إن إن تفضح الارتباك الكارثي لـ تركيا وفشل أردوغان في إدارة أزمة كورونا

بفستان جلد.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة تبرز أنوثتها

توقعات بتعرض بريطانيا لـ10 موجات أخرى من كورونا

الأسود تستغل كورونا وتحصل على حمام شمس.. فيديو

ناقد: مسلسل الاختيار أثار الرعب في قلوب الإخوان بسبب المنسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة تبرز أنوثتها

تسريب جديد لصور سيارة ام جي mg6 2020 6 الجديدة كليا في الصين

لؤلؤة المحيط.. سيشل جزيرة لن تخرج منها أبدا.. صور