لمواجهة كورونا.. روسيا تستحدث مصنعا لإنتاج المواد المعقمة.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا ظهر من خلاله استحداث مصنع فابرليك أحد أكبر المصانع في مجال إنتاج مواد التجميل خطًا لإنتاج المواد المعقمة، سعيا لتلبية حاجة السوق والمساعدة في الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا في البلاد.





وكانت روسيا قد سجلت 4069 إصابة ب فيروس كورونا والإجمالى ارتفع إلى 32007.

يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.

وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني: "مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".



