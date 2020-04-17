AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يناقش إنشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع وقت الأزمات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:06 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، برئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية.
وقد حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية على مناقشة خلال الأسابيع الماضية استحداث هذا الصندوق  حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة و حقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي،  مما يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة ان معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم اي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في اغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية. 
واعرب رئيس اتحاد الغرف السياحية عن قيام القطاع الخاص بالمساهمة من خلال الموارد المقترحة للصندوق   من ايرادات السياحة بتوفير الدعم المادي للعاملين بالشركات و المنشآت السياحية و الفندقية، في اطار موافقة مجلس ادارة اتحاد الغرف مؤخرا على مقترح انشاء صندوق لدعم العاملين بالقطاع، وأكد تقديره لتبني وزارة السياحة والآثار لفكرة استحداث الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع السياحي الخاص لأول مرة وذلك للاحتفاظ بالعمالة المدربة وللحفاظ على حقوقهم اثناء الأزمات السياحية.

جدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق امس الخميس على مشروع قانون بإنشاء صندوقا للسياحة والآثار يختص بدعم أنشطة الترويج والتنشيط السياحي ورفع كفاءة الخدمات والمشروعات السياحية والأثرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيران يعدان تدابير دعم العاملين بالسياحة متضرري كورونا.. صور

صرف إعانات المنشآت السياحية المتضررة من تداعيات "كورونا".. اعرف الموعد

السياحة والآثار تتلقى آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع عبر الخط الساخن.. اعرف الرقم

السياحة فى زمن كورونا .. كيف تخوض الوزارة معركتها مع الوباء القاتل

بعد انتصار الرئيس لقطاع السياحة في معركة كورونا.. أصحاب المنشآت: قرارات السيسي حائط صد لصالحنا.. ومستثمرون: توجيهاته أثلجت صدورنا

3 وزراء يبحثون وضع المتضررين بقطاع السياحة: الدولة مهتمة بأبنائها العمال

ترشيحاتنا

بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.. 10 صور لشبيهة أنجلينا جولي

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

دبي تحذر المواطنين من خدمات الحلاقة والتجميل في المنازل

نتائج مبشرة.. القضاء نهائيًا على فيروس كورونا تحت درجة حرارة 92 لمدة 15 دقيقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٧-٤-٢٠٢٠

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-4-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسة "محمد صلاح" بالغربية: تهدي أطنان من السلع الغذائية لأهالي قرية "تجريح" الاكثر احتياجا.. صور

هنتغدى إيه النهاردة.. بانيه بالجبنة في الفرن مع الصوص الإيطالي مع طبق مكرونة أرابياتا

إعفاء وزراء ومسؤولين من مناصبهم فى أفريقيا.. بسبب فيروس كورونا