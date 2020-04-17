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حوادث

تموين سوهاج يضبط صاحب مستودع دقيق استولى على 14 طنا مدعما

الجمعة 17/أبريل/2020 - 06:18 م
دقيق مدعم
دقيق مدعم
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تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج اليوم، من ضبط صاحب مستودع دقيق لاستيلائه علي 14 طن دقيق مدعم، كما تم ضبط 5520 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر.


تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد تصحي، رئيس مباحث التموين بتمكن حملة أمنية من ضبط (مؤمن.م.ر، 37 عاما) مدير مسئول مخزن سلع غذائية بحي الكوثر ويقيم دائرة مركز أخميم لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع بدون بيانات ومجهولة المصدر بدون فواتير وتم ضبط  5520 عبوة "عصير مختلفة الانواع – شيكولاته – سمنة – جبنة – أوكسي غسيل – سائل تنظيف".


كما تم ضبط (مينا.ص.ف،  34 عاما) مدير مسئول محل مستلزمات طبية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لقيامه بتخزين كمية من "الكمامات والكحول" مجهولة المصدر بدون فواتير بقصد حجبها عن المواطنين لبيعها في السوق السوداء تم ضبط 400 كمامة،  235 عبوة كحول .


وتم ضبط (محمد.س.م،  48 عاما) صاحب مستودع دقيق ويقيم دائرة مركز طما لاستيلائه على 14 طن دقيق مدعم مربوط علي البطاقات التموينية وبيعها في السوق السوداء حيث قدرت فروق الاسعار بمبلغ  78500 جنيها


تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف .

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