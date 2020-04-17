هندسة قنا تصمم بوابة تعقيم إلكترونية لمواجهة كورونا

ابتكر أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى، نموذجا أوليا لبوابة إلكترونية، لتعقيم الأشخاص ذاتيًا بمجرد المرور منها إلى الداخل، لوضعها فى كافة مداخل الجامعة بعد الانتهاء من تصميم العدد المطلوب.





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وأشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، بهذا العمل الابتكاري والذى يعد نجاح لكلية الهندسة في إطار قيام الجامعة بدور من أدوارها الأساسية فى خدمة المجتمع ويأتى ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة وجامعة جنوب الوادي.





أشار غرباوى، إلى أن هذا العمل يؤكد خبرة و وعى الجامعة فى الابتكار والعطاء والمساهمة في تقديم افكار ابتكارية جديدة من خلال الخبرات العلمية والفنية المتوفرة بجامعة جنوب الوادي وزيادة الوعي والحس الوطنى لدى الطلاب للمشاركه فى خدمة الوطن فى وقت الأزمات، مطالبًا الكليه بالاستمرار فى العمل لتوفير عدد من البوابات لاستخدامها بالجامعة.





وأشار الدكتور جمال تاج عبدالجابر، عميد كلية الهندسة، إلى أن هذا التصميم لبوابة الكترونية تقوم بتعقييم الشخص الكترونيا بمجرد المرور من خلالها وهى تعد نموذج أولى للبوابة الالكترونية فى إطار دور الكلية فى خدمة المجتمع ومساهمة فى الإجراءات الاحترازية طبقا لتوجيهات الدولة وتحت رعاية الدكتور رئيس الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وكان الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، تابع أعمال تصميم وتنفيذ النموذج الأول لبوابة تعقييم الكترونية، رافقه خلالها الدكتور فرج خضارى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد علي اسماعيل رئيس قسم الهندسة الكهربائية وعادل الأفيوني أمين عام الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب القائمين على تنفيذ المشروع.

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