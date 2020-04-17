بعد ظهور حالات كورونا.. تدابير مكثفة في صفط تراب وتعقيم شامل 24 ساعة بالغربية..صور

واصلت فرق الطب الوقائي بمحافظة الغربية، اليوم، أعمال التعقيم والتطهير الوقائي بقرية صفط تراب ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .





وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، مشيرا الي الدفع بعدد 2 سيارة من الحماية المدنية لتطهير القرية، الي جانب مشاركة الأهالي بجراراتهم في عملية تنظيف الشوارع ، مؤكدا استمرار أعمال التطهير علي مدار 24 ساعة في كافة الشوارع والمنازل والمباني بالقرية بما يضمن سلامة وصحة مواطنيها.



