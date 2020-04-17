فريق عمل بريطاني لإنتاج لقاح ضد كورونا.. تفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية تعيين فريق عمل جديد للعمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن البلاد قد تواجه خمس أو ست موجات من الإغلاق قبل عودة الحياة الطبيعية.





وأعلن وزير الدولة البريطاني لشئون الأعمال ألوك شارما أن هناك مشاريع جارية بالفعل في جامعة أكسفورد وإمبريال كوليدج لندن، موضحة أن الحكومة خصصت 21 مليون جنيه استرليني إضافية لدعم المشاريع البحثية وتجارب إنتاج اللقاحات.





وبحسب صحيفة "اندبندنت" سيعمل الفريق الجديد على تطوير وانتاج لقاح والعمل على تصنيعه بشكل واسع حينما يكون جاهزا، وذلك بقيادة كبير المستشارين العلميين في الحكومة السير باتريك فالانس ونائب رئيس الأطباء جوناثان فان تام، حيث سيتوليان مسؤولية تنسيق فرقة العمل للتوصل للقاح المنتظر.





ويقول العلماء في أكسفورد ممن يجربون تجارب اللقاحات إنهم واثقون جدًا في محاولتهم ، وسوف يصنعون مليون جرعة أثناء تجربتهم ويأملون أن يكونوا جاهزين لشهر سبتمبر، ففي وقت سابق أعلنت الأستاذة سارة جيلبرت من جامعة أكسفورد إنها تأمل في انتاج اللقاح بحلول سبتمبر ، لكن خبراء آخرين يخشون من أن اللقاحات لن تكون متاحة حتى عام 2021.



