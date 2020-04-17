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رياضة

اتحاد الكرة يستقر على بديل جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة، مصير منصب رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية خلال الفترة القادمة.

كان جمال الغندور تقدم باستقالته مؤخرا الى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بداعى توقف النشاط الرياضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وقال المصدر إن أعضاء اللجنة الخماسية فى الجبلاية استقروا على استمرار الثنائى وجيه احمد والدكتور عزب حجاج فى مهام القيام بدور القائم باعمال رئاسة لجنة الحكام.

ولفت إلى أنه فى حالة زوال غمة فيروس كورونا عن ربوع العالم سوف يستمر وجيه احمد وعزب حجاج فى إدارة شؤون لجنة الحكام حتى نهاية الموسم على أن يتم اختيار رئيس جديد للجنة قبل انطلاق الموسم الكروى القادم.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر ابريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
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