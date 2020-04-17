الأردن: 5 إصابات جديدة بكورونا والحكومة تتحمل نفقة الحجر لغير المقتدرين

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.





وقال وزير الصحة الأردني إن هناك توجها لتعديل الإجراءات في محافظات أخرى لم تسجل فيها حالات إصابة خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي سيتمّ تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك.





في السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الأردنية إن الوزارة تعمل على إعادة 35 ألف طالب يدرسون بالخارج والأولية للطلبة الإناث وطلبة المدارس ومن تقطّعت بهم السبل من الأردنيين للخارج.





وأشار إلى أن كل من سيعود سيخضع للحجر الإلزامي بمنطقة البحر الميّت على نفقته الخاصّة والحكومة ستتكفل بنفقات غير المقتدرين فقط.