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جمال فرويز: 10% من الشعب غير مهتمين بكورونا ويعرضون الباقى للخطر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، إن نسبة 10 % من الشعب المصرى ينتابهم خوف غير طبيعي من فيروس كورونا.

 

وأضاف فرويز خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، 10% أيضا من الشعب غير مهتمين بفيروس كورونا ويعرضون غيرهم للخطر، والـ 80% يتبع الاجراءات الوقائية.

 

وطالب استشارى الطب النفسى المواطنين، والاكتفاء بمتابعة بيان وزارة الصحة لمعرفة آخر المستجدات بشأن الفيروس، تجنبا للضغط النفسي من كثرة متابعة الاخبار.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.

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