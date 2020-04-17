سفير مصر بكندا يشكر العالقين قبيل إقلاع طائرتهم إلى القاهرة

أقلعت مساء اليوم الجمعة من مطار تورونتو، طائرة، تابعة لشركة مصر الطيران، لإعادة مواطنين مصريين عالقين في كندا، في طريقها إلى أرض الوطن وعلى متنها أكثر من 200 مواطن مصري.
وأعرب السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، عن سعادته بنجاح الجهود، موجها الشكر لجميع المواطنين لتفهمهم للتحديات التي واكبت محاولات إعادتهم إلى مصر على مدار الأسابيع الماضية، وتعاونهم الكامل مع السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال منذ بداية الأزمة لتسجيل أسمائهم وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية.
وقدّم السفير أبو زيد، خالص الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو على الدعم الذي تم توفيره للسفارة لإتمام عملية السفر بنجاح، وخص بالشكر أيضا قيادات وأعضاء الجالية المصرية في كندا الذين أسهموا في تخفيف الأعباء الملقاة عن بعض العالقين، وتعاونوا مع السفارة المصرية على مدار الساعة لضمان عودة أكبر عدد ممكن من العالقين على هذه الطائرة
خطة متكاملة
وأوضح سفير مصر في كندا أن عملية إعادة المواطنين المصريين في الخارج تأتي في إطار خطة متكاملة وضعتها الحكومة المصرية وتشرف على تنفيذها بكل دقة، وفقا لمعايير تم الإعلان عنها، مشيرا إلى علم السفارة بوجود عالقين آخرين لم يتمكنوا من العودة على هذه الطائرة لتواجدهم في أماكن بعيدة في الغرب الكندي لم تسمح المدة المتاحة زمنيا منذ الإعلان عن الطائرة وتاريخ إقلاعها بسفرهم إلى تورونتو، وكذا وجود عدد من الطلاب المصريين بالجامعات الكندية الذين لا يزالوا في فترة الامتحانات وقد تم إخطارهم من جامعاتهم بضرورة مغادرتهم للسكن الجامعي بعد الامتحانات، وهو ما سيجري أخذه في الاعتبار عند ترتيب أي طائرة أخرى، وفقا للخطة والأولويات التي تضعها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، متمنيا السلامة لجميع أبناء الجالية المصرية في كندا، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مؤكدا أن السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال تظلا دائما علي أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لأي مواطن مصري متواجد في كندا بصفة دائمة أو مؤقتة.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، متمنيا السلامة لجميع أبناء الجالية المصرية في كندا، في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، مؤكدا أن السفارة المصرية في أوتاوا والقنصلية العامة في مونتريال تظلا دائما علي أهبة الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لأي مواطن مصري متواجد في كندا بصفة دائمة أو مؤقتة.