الجيزة تحظر إقامة الزينة الكهربائية في رمضان بتصريح معتمد

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر إقامة الزينة الكهربائية الرمضانية في الشوارع والأماكن العامة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة داخل أحياء ومراكز المحافظة.





جاء هذا القرار بعد أيام من التوجيه الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية للمحافظات بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة التجمعات.





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.