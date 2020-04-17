AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الجيزة تحظر إقامة الزينة الكهربائية في رمضان بتصريح معتمد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:17 م
الجيزة تحظر إقامة
الجيزة تحظر إقامة الزينة الكهربائية في رمضان بتصريح معتمد
Advertisements
محمد الصاحى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر إقامة الزينة الكهربائية الرمضانية في الشوارع والأماكن العامة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة داخل أحياء ومراكز المحافظة.


جاء هذا القرار بعد أيام من التوجيه الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية للمحافظات بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة التجمعات.


وكان الدكتور محمد مختار جمعة، قد أكد أنه لن يتم إعادة فتح المساجد في شهر رمضان، ما لم تزل العلة وهو عدم تسجيل حالات إيجابية لفيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أن الساجد قبل المساجد، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: لا فتح للمساجد إلا بعد انتهاء فيروس كورونا وعدم تسجيل أي إصابة

وزير الأوقاف ينهي خدمة إمام وعامل لمخالفة تعليمات غلق المساجد

الأوقاف: لا مجال لإقامة موائد إفطار عامة هذا العام والمال والسلع الغذائية أنفع للفقير

مع اقتراب رمضان.. متى تفتح المساجد للصلاة

وزارة الأوقاف: لا فتح لأي مسجد أو زاوية إلا بانتهاء أزمة فيروس كورونا

بعد تعليق صلاة التراويح والاعتكاف وموائد الإفطار.. الأوقاف: لا فتح لأي مسجد أو زاوية إلا بانتهاء فيروس كورونا.. والحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الشرع الحنيف

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يستقر على بديل جمال الغندور في رئاسة لجنة الحكام

4.5 مليار شخص قيد إجراءات العزل والإغلاق من حول العالم

الليلة.. أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يحتفلان بعقد قرانهما

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل التفاوض مع مدرب برشلونة

بالأسماء.. مفاجآت فى الصفقات التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

عقد قران أحمد أبوهشيمة وياسمين صبرى بحضور أفراد الأسرتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتخلى عن التايجر.. كعب حذاء ياسمين صبرى يثير الجدل فى عقد قرانها

أغربها الفلفل الأسود.. 5 توابل تساعد فى الوقاية من الإصابة بالسرطان

تعرف على معنى شعار شركة فيراري ferrari .. صور