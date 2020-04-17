محافظ بني سويف لـ الشباب: لازم تكونوا قدوة للحفاظ على صحتكم

قام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بجولة تفقدية بمنطقة كورنيش النيل بالمدينة، لمتابعة الوضع الحالي بالمنطقة الحيوية ، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الوزارية والاجراءات التي تنفذها المحافظة ، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا المستجد ، حيث رافقه خلال الجولة السيد بلال حبش نائب المحافظ ، والمحاسب وجيه عبد الرازق ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، والمقدم مدحت قرني وكيل مرور بني سويف ، وعدد من التنفيذيين المعنيين .





وأمر محافظ بني سويف أثناء جولته برفع بعض الاشغالات على الجانب المواجه للكورنيش ، أمام بعض المحال التجارية ( سوبر ماركت ) ، وكلف الوحدة المحلية بسرعة فض تجمع وزحام أمام بعض السوبرماركات بالمنقطة ، مشددا على أصحاب تلك المحال بأنه اذا تكرر هذا المشهد سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ، حيث أنه لن يسمح بأي مخالفات تؤثر بالسلب على خطة الدولة التي تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .





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واستوقف المحافظ تجمع لبعض الشباب بمنطقة الكورنيش ، حيث توجه اليهم ، وطالبهم بعدم تكرار ذلك ، ومؤكدا لهم أن الاجراءات التي تتخذها الدولة في صالحهم وذويهم ، قائلا لهم " ياشباب ميصحش كدة أبدا ، انتم لازم تساعدوا أجهزة الدولة في القيام بمهاها وخطتها الوقائية ، ولازم تكونوا المثل والقدوة ، وتوعوا أصحابكم وأسركم بأن لازم نتعاون علشان نمنع المرض بأنه ينتشر لا سمح الله" .





كما كلف المحافظ المختصين من الوحدة المحلية ورجال الشرطة بمنع بعض المواطنين من السير في بعض الاتجاهات التي تؤدي للزحام والتجمع ، مشددا على عدم السماح بتكرار مثل هذه المواقف ، مع ضرورة التوعية ، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، ومطالبا المرور بعمل حواجز مرورية في بعض الاتجاهات لعدم السماح بالسير في اتجاهات قد تؤدي للزحام.





وشدد محافظ بني سويف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوف السيارات على جانبي الكورنيش بالشكل الذي يؤدي للتكدس بالمنطقة ،ويعيق الحركة المرورية ، خاصة وأن حركة السيارات تزداد مع قرب موعد حظر التجول ، حيث وجود أي تكدس بسبب السيارات قد يؤدي إلى مشكلات مرورية في غنى عنها.





وتفقد محافظ بني سويف تمركزات الشرطة بالمنطقة ، والتي تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ، بشأن الغلق الكامل للمحال التجارية يومي الجمعة والسبت ، وحظر التجول بعد الساعة الثامنة مساء ، وكذا الاستعداد لتنفيذ قرارات المحافظ الخاصة بأعياد شم النسيم ، حيث قد تقرر غلق الحدائق والمتنزهات العامة ، وكذا المتنزهات على النيل ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وفى اطار الخطة الشاملة لمجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره .





وشدد المحافظ على الأجهزة المعنية من الوحدات المحلية والتنفيذية، بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع أية تجمعات أو احتفالات خلال فترة أعياد الربيع، مجددًا مناشدته للمواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الأجهزة التنفيذية المعنية فى التعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



