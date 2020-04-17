توكلنا على الله.. تامر عاشور يعلن عن حفل أون لاين ثانٍ

توكلنا على الله .. بعد نجاح اول حفل اون لاين على قناتي الرسميه على اليوتيوب في الشرق الاوسط .. الحفله الجايه قريب قوي هعلن عنها ان شاء الله وهتكون بشكل غير اللي فات لجمهوري وبدون مقابل اكيد جدد باقتك واتفرج».

يذكر أن تامر عاشور، أحيا، مؤخرًا حفلا غنائيا اون لاين وحقق نجاحا كبيرا جدًا، فور عرضه على "يوتيوب"، ويعد تامر عاشور، أول من بدأ فكرة الحفلات الأون لاين، وقدم من خلال الحفل العديد من الأغاني المميزة الخاصة به منها :"بيت كبير"، و"قولوله سماح".



