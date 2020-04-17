توكلنا على الله.. تامر عاشور يعلن عن حفل أون لاين ثانٍ

أعلن الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن استعداده لإحياء حفل غنائي أونلاين، بعد نجاح حفله الأول الذي حقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.
وكتب، تامر عاشور تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: «توكلنا على الله .. بعد نجاح اول حفل اون لاين على قناتي الرسميه على اليوتيوب في الشرق الاوسط .. الحفله الجايه قريب قوي هعلن عنها ان شاء الله وهتكون بشكل غير اللي فات لجمهوري وبدون مقابل اكيد جدد باقتك واتفرج».
يذكر أن تامر عاشور، أحيا، مؤخرًا حفلا غنائيا اون لاين وحقق نجاحا كبيرا جدًا، فور عرضه على "يوتيوب"، ويعد تامر عاشور، أول من بدأ فكرة الحفلات الأون لاين، وقدم من خلال الحفل العديد من الأغاني المميزة الخاصة به منها :"بيت كبير"، و"قولوله سماح".
ويعد تامر عاشور أول من روج لفكرة إقامة حفل بدون جمهور وعرضها مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وذلك من خلال تدوينه له علي حسابه الخاص بـ "تويتر" يوم ١٦ مارس الجاري، ونالت ردود أفعال إيجابية من زملائه من الملحنين والمؤلفين وصناع الأغنية.. بالإضافة إلى قيام إدارة يوتيوب العالم العربي بتوجيه الشكر له ولفكرته غير المسبوقة.