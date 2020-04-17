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برلمان

"إسكان النواب" تتفقد عددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
تتفقد غدا لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، في زيارة ميدانية لعدد من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

يترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الميدانية الثانية للجنة، حيث تفقدت الأسبوع الماضي سير العمل بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بخصوص الزيارتين لعرضه على رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال.

جدير بالذكر أن البرلمان يعاود انعقاد الجلسات العامة يوم الثلاثاء المقبل ٢١ أبريل، بعد انقطاع دام ٤٢ يوما بعد آخر جلسة عامة.
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