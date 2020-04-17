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محافظات

محافظ الإسكندرية: سنتعامل بحسم مع غير الملتزمين بقرارات الحظر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:40 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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أحمد عبد العزيز
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه على الرغم من قرارات الحظر والتزام المواطنين بها؛ إلا أن هناك بعضا منهم يخالفونها.

وأكد أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات، للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أنه كلف الجهات المعنية بالاستمرار في حملاتها، لمنع كافة التجمعات وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل على طريق الكورنيش.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الوعى بطبيعة المرحلة التى تحتم الإلتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام.

وأجرى محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم بطول الكورنيش، للتأكد من استمرار إغلاق كافة الشواطئ وإلتزام المواطنين بقرار منع التجمعات.

وأكد المحافظ على استمرار الجولات الميدانية التي يقوم بها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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