استشارى أمراض قلب يحذر من مضاعفات فيروس كورونا

حذر الدكتور عمرو عبد الباقي، استشارى أمراض القلب بمستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مرضى القلب من مضاعفات فيروس كورونا، وذلك عن طريق تناول أدوية قد تسبب الوفاة.





وأوضح عبدالباقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة dmc، أن عقار هيدروكسى كلوروكين، الذى يتم استخدامه فى تجارب البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد، والخاص بعلاج أمراض أخرى مثل الملاريا وأمراض المناعة المكتسبة، له أعراض جانبية شديدة الخطورة على مرضى القلب وحتى على الإنسان الصحيح، ويمكن أن يحدث اضطرابات فى القلب قد تزيد من نسبة حدوث سكتة قلبية تؤدى إلى الوفاة.









وأشار إلى أن هناك دراسة برازيلية، أفادت أن 20% من الحاصلين على الدواء حدث لهم مشاكل فى القلب أدت بشكل مباشر إلى السكتة القلبية، وهو أمر قد يؤدى إلى الوفاة، وهو خطر للغاية على مرضى القلب.









ونوه استشاري أمراض القلب، إلى أن معظم المرضى التى من المقرر أن تحصل على الدواء، لابد أن يتم عمل رسم قلب لهم، قبل وبعد أخذ الدواء، وهذا الدواء لابد أن يتم تحت إشراف طبيب، ولا يمكن بأى شكل من الأشكال أن يحصل عليه المريض من تلقاء نفسه، ولابد أن يراجع مع طبيبه الأدوية التى يحصل عليها، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلى فى ذلك الوقت الحرج من انتشار الفيروس.