أبلة فاهيتا تعاقب نيللى كريم بالغناء والزغاريد

وقامت نيللى خلال الحلقة بعمل أشياء جديدة ومختلفة، مثل أنها قامت بخلع حزامها وأعطته لأبلة فاهيتا، وقامت بإضافة الفنانة ندي بسيوني علي الإنستجرام، وغنت أغنية "إيه الأستوك ده" وزغردت.





كان هذا عقابا على عدم اجابتها على عدد من الاسئلة مثل أكثر ممثلة منفسنة عملتي معها، كم وصل أجرك في أخر مسلسل، عندما تري أنف من زملائك تشعري أن أنفك جميلة، وعلي الرغم من رفضها علي إجابة معظم الأسئلة إلا أنها أجابت علي سؤال واحد وهو من يعجبك من الممثلين الشباب وكانت إجابتها ظافر عابدين، وكريم عبد العزيز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف.