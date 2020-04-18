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فن

أبلة فاهيتا تعاقب نيللى كريم بالغناء والزغاريد

السبت 18/أبريل/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
حازت حلقة الفنانة نيللى كريم ببرنامج أبلة فاهيتا ، علي قناة أون والتي تقدمها الدمية أبلة فاهيتا على مشاهدة كبيرة. 

وقالت نيللي كريم إنها تقدم خلال الموسم الرمضاني المقبل شخصية سكر في مسلسل " مية وش ". 

وقامت نيللى خلال الحلقة بعمل أشياء جديدة ومختلفة، مثل أنها قامت بخلع حزامها وأعطته لأبلة فاهيتا، وقامت بإضافة الفنانة ندي بسيوني علي الإنستجرام، وغنت أغنية "إيه الأستوك ده" وزغردت.

كان هذا عقابا على عدم اجابتها على عدد من الاسئلة مثل أكثر ممثلة منفسنة عملتي معها، كم وصل أجرك في أخر مسلسل، عندما تري أنف  من زملائك تشعري أن أنفك جميلة، وعلي الرغم من رفضها علي إجابة معظم الأسئلة إلا أنها أجابت علي سؤال واحد وهو من يعجبك من الممثلين الشباب وكانت إجابتها ظافر عابدين، وكريم عبد العزيز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف. 

وأضافت نيللي كريم أن كثرة البكاء في المسلسلات التي قدمتها خلال الأعوام الماضية ، تسبب لها في " فتق في العين " مما جعلها تجري عملية جراحية في عينها ، وأمرها الطبيب بمنع البكاء نهائيا لمدة ستة أشهر .

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