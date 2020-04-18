شاهد.. إطلاق اسم الشهيد محمد الحوفى على مدرج 2 بكلية التربية جامعة دمنهور

قرر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إطلاق اسم الشهيد البطل محمد فوزى الحوفى على مدرج 2 بكلية التربية بالجامعة، تكريما له ولدوره البطولي فى مكافحة الإرهاب.





وقدم رئيس جامعة دمنهور، خالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفي بالأمن الوطني، ابن مدينة دمنهور الذي استشهد يوم الثلاثاء خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة .





وأكد عبيد أن دماءه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.





كما ثمن رئيس جامعة دمنهور بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دماءهم الذكية فداء للوطن ونموذجا فريدا فى التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن .













واستشهد مساء الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، أثناء تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة قوات الشرطة لوكر تلك العناصر بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوكر الإرهابي، والذي ضم 7 عناصر لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات، كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى مخزن تحت إدارتهم يضم أسلحة وذخائر، كانت تخطط تلك العناصر لاستخدامها في عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.



