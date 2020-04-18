AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اليوم.. إطلاق اوبريت أنت أقوى من الأهرامات

السبت 18/أبريل/2020 - 04:14 ص
محمد منير
محمد منير
Advertisements
نبيل العدوى

نشرت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك لـ"إيجبت كاليندر" - المنتجة لأوبريت «أنت أقوى» الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت، الذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة. 

وسيتم بث الأوبرات على القنوات وقناة اليوتيوب اليوم السبت في تمام الساعة ٧ مساء بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الاهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم  لتدل الرساله علي عظمة مصر. 

وقد علم صدى البلد أن إجراءات وقائية خاصة قد تم إتخاذها خلال تسجيل الأوبريت، والكشف عن جميع المتواجدين قبيل وصول النجوم.

يشارك بالأوبريت الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني والرائعه كارول سماحه والديفا سميره سعيد وملك الاحساس وائل جسار والمبدع التونسي أمير الطرب العربي صابر الرباعي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى ينفرد بـ كلمات الأوبريت المنتظر أنت أقوى لنجوم العرب

يشارك فيه 4 مطربين آخرين.. تامر حسني يتعاون مع محمد منير في أوبريت أنت أقوى

سميرة سعيد ترقص مع نجلها شادي في كواليس تصوير أوبريت أنت أقوى

وائل جسار يروج لأوبريت أنت أقوى .. شاهد

صناع "أنت أقوى": الأوبريت رسالة مصر للإنسانية

فيديوجراف.. تفاصيل أوبريت "أنت أقوى"

ترشيحاتنا

أستاذ بطب كفر الشيخ يحذر من خطورة التصنيع المنزلي للفسيخ.. لهذه الأسباب

شباب يدخنون السجائر أثناء الصلاة.. وعباس شومان: لعنة الله عليهم

سعد الصغير: معنديش كورونا وصورة المستشفى قديمة.. فيديو

أول تعليق من والد ياسمين صبري بعد زواجها من أحمد أبو هشيمة

بشعر مموج.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة أحمد حلمى

استشاري تغذية: الفسيخ سم قاتل وجرعة المصل المضاد له بـ 80 ألف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

35 الف جنيه مصرى..سعر فستان وحذاء ياسمين صبري فى كتب كتابها

رضيع بذراع واحدة.. أصغر مشاهير إنستجرام بآلاف المتابعين| شاهد

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي نفس أسورة هيفاء في عقد قرانها على أبوهشيمة