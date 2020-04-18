اليوم.. إطلاق اوبريت أنت أقوى من الأهرامات

نشرت الصفحة الرسمية عبر فيسبوك لـ"إيجبت كاليندر" - المنتجة لأوبريت «أنت أقوى» الموعد الرسمي لانطلاق الأوبريت، الذي يشارك به أهم نجوم الفن في الوطن العربي تضامنا مع الإنسانية في رسالة من مصر لدعم متضرري كورونا ولبث حالة من التكاتف للعبور من الأزمة الراهنة.





وسيتم بث الأوبرات على القنوات وقناة اليوتيوب اليوم السبت في تمام الساعة ٧ مساء بالتزامن مع الاحتفال به والعرض الأول من منطقة الاهرامات بالجيزة، أحد أهم وأشهر الأماكن في العالم لتدل الرساله علي عظمة مصر.



وقد علم صدى البلد أن إجراءات وقائية خاصة قد تم إتخاذها خلال تسجيل الأوبريت، والكشف عن جميع المتواجدين قبيل وصول النجوم.



يشارك بالأوبريت الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني والرائعه كارول سماحه والديفا سميره سعيد وملك الاحساس وائل جسار والمبدع التونسي أمير الطرب العربي صابر الرباعي.