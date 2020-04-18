وائل جمعة لـ علي معلول: جماهير الأهلي لا تنسى المخلصين .. فيديو

حرص وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، علي توجيه رسالة لـ علي معلول الظهير الايرس للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء الحالي.





وكان معلول قد انضم لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.





وقال الصخرة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي: "سعداء أنك في الأهلي ماشاء الله متألق وقائد بدون شارة ، وسعداء أنك تدافع عن الأهلي، واستمر قيادتك للأهلي واضحة".



