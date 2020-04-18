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رياضة

وائل جمعة لـ علي معلول: جماهير الأهلي لا تنسى المخلصين .. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 05:45 ص
وائل جمعة
وائل جمعة
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محمد رشاد
حرص وائل جمعة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، علي توجيه رسالة لـ علي معلول الظهير الايرس للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء الحالي.

وكان معلول قد انضم لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي. 

وقال الصخرة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي: "سعداء أنك في الأهلي ماشاء الله متألق وقائد بدون شارة ، وسعداء أنك تدافع عن الأهلي، واستمر قيادتك للأهلي واضحة".

وواصل: "استمر في الأهلي حتى النهاية، وأن شاء الله تشعر بما فعلته للأهلي بعد ذلك ، وجماهير الأهلي لا تنسى من يخلص لها، وأحببت أن أوجه لك الشكر".
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