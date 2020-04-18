بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

وقال إن " نانسى عجرم كانت تسجل الأغنية وهى حامل

وغنت بكل حب وكان نفسها جدا تيجى تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة"؛ وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع حيث يعد هذا الحمل الرابع لها.