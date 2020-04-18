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فن

بسبب «سكر بزيادة».. حمل نانسي عجرم يثير الجدل

السبت 18/أبريل/2020 - 09:31 ص
نانسى عجرم
نانسى عجرم
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أحمد إبراهيم
فجر المنتج صادق الصباح مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد إعلانه تقديم الفنانة نانسى عجرم تتر مسلسله الجديد "سكر بزيادة" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وكشف صادق الصباح عن المفاجاة خلال لقاء مع الإعلامى شريف عامر، مؤكدا أن مشاركة نانسى عجرم ليست فقط في غناء تتر العمل؛ بل كانت هناك مشاركة تمثيلية عبارة عن مشهد أو مشهدين إلا أن الظروف حالة تحقيق ذلك.  

وقال إن "نانسى عجرم كانت تسجل الأغنية وهى حامل وغنت بكل حب وكان نفسها جدا تيجى تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة"؛ وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع حيث يعد هذا الحمل الرابع لها. 

يذكر أن مسلسل "سكر بزيادة" يقوم ببطولته نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة ايوب واخراج وائل احسان.   
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