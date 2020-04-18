عامل يشعل النيران في شقته لخلاف مع زوجته بسوهاج

أشعل عامل يقيم قرية باصونة مركز المراغة بسوهاج، النيران في شقته السكنية بسبب خلاف مع زوجته، وتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.





تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بشقة بناحية باصونة، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الأرضي بمنزل ملك "محمد. ح"، 28 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".





بسؤال زوجة مالك الشقة "حنان. ا"، 34 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، اتهمت زوجها المذكور بإشعال النيران بالشقة بسبب خلافات زوجية بينهما، وأكدت احتراق بعض المنقولات المنزلية.





تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.